大陸五大上市豬企近日陸續公布3月銷量數據，期間五大豬企銷量大增，牧原股份、溫氏股份兩巨頭年增幅度超過100％，正邦科技則較2月大增93.36％。

在3月，牧原股份銷售生豬598.6萬頭，年增長111.3％。新希望銷售生豬142.69萬頭，月增46.00％，年增67.10％。溫氏股份銷售肉豬144.84萬頭，月增35.49％，年增143.63％。天邦股份銷售商品豬33.62萬頭，月增17.20％，年增1.05％。正邦科技銷售生豬96.72萬頭，月增93.36％，年下降6.84％。

澎湃新聞報導，對於3月銷量，新希望表示，生豬銷售數量月增、年增幅度都大，主要原因是產能正常釋放，仔豬投放力度增大。溫氏股份表示，肉豬銷量月增上升，主要是2月份銷售天數較少，肉豬出欄量較少所致；肉豬銷量同比上升，主要原因是公司投苗增加和生產成績提高。正邦科技表示，3月生豬銷售數量月增幅較大主要是由於2月銷售數量基數較低所致。