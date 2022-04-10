總統蔡英文日前與確診家人聚會，8日起居家隔離10天，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中6日曾與蔡開會，也被要求自我健康監測至16日，但由於蔡檢驗陰性，指揮中心宣布，蘇貞昌、陳時中可以解除監測，不過胸腔科醫師蘇一峰發現，昨記者會上陳時中在開口前出現4聲鼻息聲，讓他擔憂。

指揮官陳時中在公布9日本土確診數字前，出現4聲鼻息聲。(中時新聞網YouYube)

台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出昨天指揮中心記者會的影片，發現指揮官陳時中在拿出確診數牌子前，4聲吸鼻的聲音非常明顯，「喇叭開到最大聲，仔細聽，阿中部長是鼻子過敏，還是普通感冒，還是……。」

而網友們看了影片後也覺得不對，紛紛留言：「都下午了！哪是鼻子過敏」、「專業提醒」、「那個叫類吸鼻聲」、「需要驗一下」、「破口？」、「在場的記者都要小心了」。

但也有人表示，陳時中一直以來都有這樣的習慣，「不過印象中他吸鼻子蠻久了說，應該不是這幾天的事情」、「菸抽多了啦」、「他常常這樣⋯有時還會咳嗽」，「以前就這樣，辛苦了！」，而蘇一峰看了網友回應後，給出建議，「可以比照醫療人員，連續PCR捅鼻子14天，就可以繼續上班！」