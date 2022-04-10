雲林縣北港鎮武德宮廟昨（9日）下午發生2個陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆事件，報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，連夜拘提涉案人員15人到案，其中偷開警車的何姓男子依妨害公務罪移送法辦，檢方訊後無保請回，本案令雲林縣警方高度緊繃，今（10日）大甲媽祖遶境抵達雲林縣，將採重兵布署方式嚴禁滋事分子鬧事。

昨日武德宮廟前來自嘉義、彰化的陣頭大打出手，江姓男子駕駛白色賓士轎車衝入人群，結果反被砸車；隨後一輛警車被何姓男子偷開衝入現場，但有效轉移打架群眾的注意力。

北港武德宮9日湧現大批信眾，其中嘉義、彰化的2個進香團在廟前廣場發生群架鬥毆，200多人打成一團相當混亂。（翻攝自臉書）

北港武德宮9日發生嘉義、彰化的進香團，在廟前廣場發生群架鬥毆。（翻攝自臉書）

北港分局漏夜拘提15人到案，其中白色賓士轎車江姓駕駛因衝撞他人，不無涉有殺人罪嫌，其他在場參與聚眾鬥毆滋事及助勢者，均依違反刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

至於偷開警車的何姓男子辯稱是協助警方隔離雙方，警方為查明真相釐清動機，依違反刑法妨害公務罪嫌送辦，檢察官蔡少勳複訊後無保請回。

雲林縣警局指出，大甲媽祖神轎即將於4月10日從西螺大橋進入雲林縣，縣警局長李謀旺昨晚召集各分局長及刑警大隊長等一級主管召開專案會議，要求防範廟會活動變質。

縣警局表示，專案會議中要求各分局事先掌握轄內各宮廟、陣頭成員名冊，以及參香時段，並告戒、約制不得有脫序行為。任何不法行為必須以強勢作為嚴正執法，不容許滋事分子趁廟會活動破壞社會秩序。