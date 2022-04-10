大甲鎮瀾宮8日深夜展開9天8夜遶境之旅，由前總統馬英九、鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，但綠營大咖全缺席，對此，前高雄副市長李四川意有所指表示，讓大甲媽遶境宗教盛事的，不是那些政治人物，而是人民的虔誠與慈悲。許多網友看到「川伯」在社群平台發文，都歪樓留言表達希望李四川能參選高雄市長。

李四川今（9日）在臉書分享以前參與大甲媽遶境的照片，並有感而發的表示，使唐僧成為唐僧的，不是經書，而是取經的那條路。讓大甲媽遶境成為世界三大宗教盛事的，不是那些政治人物，而是人民的虔誠與慈悲。

文末，李四川稱，「大甲媽遶境，祈福大家平安健康，順心吉祥」，許多網友也在其po文底下留言表示，「跟著大甲媽遶境，讚喔！媽祖慈悲 庇佑台灣」、「川伯要繼續開心生活喔」、「懇請川伯選市長」、「阿伯選市長」。

李四川屢成藍營支持者點名參選高雄市長的對象，甚至高雄市議會黨團北上勸進前高雄市副市長李四川參選，但李四川軟性拒絕，強調「我是拿鐵鎚的，不懂政治，也沒有意願」。