肺癌連續10年登上國內十大癌症死因首位，平均每小時就有1.1人因肺癌病逝。醫師指出，每年有將近9000人確診晚期肺癌，其中有3成7患者無法使用標靶藥物，國際上建議採用免疫治療，但目前健保給付門檻高，讓不少患者「看得到吃不到」，台灣癌症基金會率2大醫學會共同呼籲，應比照日、韓、英等國擴大給付範圍，才能迎頭趕上國際趨勢。

一名家住南部的68歲農夫，某天下田時突然感覺上背部到下背部劇痛，原以為休息幾天就會好，沒想到痛到坐立難安，就醫確診為肺腺癌第4期，且癌細胞已轉移到骨頭和淋巴。由於患者沒有驅動基因變異、不適合標靶藥物，且接受傳統化療效果不佳，醫師建議合併免疫藥物治療，但他的PD-L1表現量只有40％，未達健保給付門檻，只得自費治療。

收治病例的的台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良說，病人女兒和女婿努力籌出40多萬元的醫藥費，還隱瞞爸爸有健保給付，患者出院前意外看到帳單，這才揭開女兒善意的謊言，還因此大吵了一架；經過3個月治療，他的腫瘤明顯縮小，至今3年病情控制良好。

這位患者並非特例，也反映出許多晚期肺癌患者的困境。根據國民健康署統計，國內每年新增1.6萬名肺癌患者，其中近9000人已是晚期。賴俊良指出，根據本土研究，約6成3的肺癌患者帶有驅動基因變異，適用標靶藥物治療，其餘3成7的無驅動基因變異者，國際上均建議優先採用免疫藥物，較傳統化療毒性小。

但依照現行健保給付規定，肺癌患者須符合PD-L1表現量大於50％門檻，才能有條件單用免疫藥物；根據亞太區研究，僅2成患者符合資格。至於PD-L1在49％以下的患者，同樣適合免疫藥物治療，但仍在苦等健保給付。

中華民國癌症醫學會理事長楊志新指出，針對沒有驅動基因變異的肺癌患者，美國國家癌症資訊網（NCCN）治療指引建議第一線使用免疫合併治療，中位數總存活期比起單用化療增加至少2倍，並可降低4成死亡風險；目前包括英國、加拿大、澳洲、日本、韓國都已將免疫合併治療列為第一線治療，並陸續納入健保給付。

楊志新強調，台灣參與很多肺癌新藥研究，對於肺癌治療貢獻頗豐，根據《赫爾辛基宣言》，這些患者應獲得使用這些藥物的機會；健保應加快腳步，跟上世界潮流，讓肺癌患者存活率有機會提升。

肺癌是新國病，台灣癌症基金會、中華民國癌症醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會共同發聲呼籲「國病國治」，正視無驅動基因變異的肺癌病人對於免疫治療的需求，PD-L1大於50％者可單用免疫治療，PD-L1小於49％者應以化療合併免疫治療；應加快腳步納入健保給付，趕上國際治療趨勢。