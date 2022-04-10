因應此智慧科技時代趨勢，教育部推動「人工智慧技術及應用人才培育計畫」，自108至110年度，共補助34所公私立大學開設305門人工智慧（AI）課程，涵蓋多元跨域應用主題，選修學生累計超過1萬2000人次，跨領域選修達3284人次。

從手機的語音助理，到可自動進出停車場的車牌辨識系統，AI已深入每個人的日常生活。教育部自107年開始推動「人工智慧技術及應用人才培育計畫」，並公布人工智慧課程地圖，提供各校參考規畫具實務性與系列性的AI課程。

教育部108至110年度，共補助34所公私立大學開設305門AI課程，涵蓋多元跨域應用主題，包括醫學影像、製造業、金融科技、生物資訊、老人照護、社群媒體、農業資源與環境、虛擬實境遊戲設計、音樂及文藝創作產業等。

修習AI課程學生在老師的指導與帶領下，將所學知識與實務結合。國立陽明交通大學學生組隊參加美國國防部高級研究計畫局舉辦的地下機器人挑戰賽，為首次有台灣團隊參與的競賽，與全世界頂尖學校、機構切磋，且將參賽的研發成果投稿至《Field Robotics》期刊，於110年8月被接受。

此外，來自不同領域的學生在修完課程後，都覺得自己對AI原有的認知受到很大挑戰，而從中獲益良多。中華大學陳同學表示，課堂中學習到多種分類器的使用，如類神經網路、支撐向量機、貝氏分類器等。同時透過專題實作，利用深度學習的物件偵測方法(YOLO)，針對上下公車的乘客進行偵測，瞭解AI於智慧交通的應用。

教育部期待藉由人工智慧技術與應用領域課程的創新教學，及強化與產業的鏈結，引導學生了解產業最新發展趨勢及相關應用領域，與未來可能的工作方向，並透過貼近AI的實作場域，學習新知與技能，使培養出來的人才具備即戰力，充實產業轉型所需優質的人力。