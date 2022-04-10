桃園楓樹國小女童確診 感染源不明 1校2補習班停課 09:402022/04/10 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園楓樹國小女童確診急匡列70人 全校停課7天 。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龜山區楓樹國小6年級女童因發燒就醫採檢確診，目前感染源不明，衛生局正疫調中，教育局接獲通知緊急匡列她同班師生和曾跨班的本土語言課師生共70人，10日上午入校採檢，楓樹國小含附設幼兒園停課7天至16日復課，她就讀的2個班級、以及辰果補習班、夏恩補習班停課10天至19日復課。 教育局統計，這波疫情自東勢國小有學生染疫以來，共有3幼兒園、14國小、5國中、5高中職、5大學及11補習班，共43園或校受疫情影響停課，49名學生、6名老師，共55名師生確診。 楓樹國小、辰果補習班、夏恩補習班停課。(蔡依珍攝) #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #楓樹國小 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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