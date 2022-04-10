桃園龜山區楓樹國小6年級女童因發燒就醫採檢確診，目前感染源不明，衛生局正疫調中，教育局接獲通知緊急匡列她同班師生和曾跨班的本土語言課師生共70人，10日上午入校採檢，楓樹國小含附設幼兒園停課7天至16日復課，她就讀的2個班級、以及辰果補習班、夏恩補習班停課10天至19日復課。

教育局統計，這波疫情自東勢國小有學生染疫以來，共有3幼兒園、14國小、5國中、5高中職、5大學及11補習班，共43園或校受疫情影響停課，49名學生、6名老師，共55名師生確診。