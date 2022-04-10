近年實景節目正夯，從綜藝玩很大到飢餓游戲，台灣綜藝節目不斷創新。近期最新的實境節目《來吧！營業中》，就是台灣首部餐廳營業的節目，成員庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、吳映潔（鬼鬼）及顏佑庭6人的組合在一起，拼湊出有趣的火花，讓電視機前的觀眾可以看到藝人不同的一面，播出三集就創造出非常高的討論度。

團隊經過不停碰撞與發想，不但能夠瞭解彼此，也更懂得協調營業流程，吸引許多餐飲業網友爭相討論。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了《來吧！營業中》的聲量趨勢與成員討論度，大家一起來看看吧～

《來吧！營業中》節目中，鬼鬼被前來光顧的于美人質疑餐盤顏色為何不是跟同行朋友一樣，求好心切的她多次進入廚房希望找到一樣的餐盤，主廚姚元浩一開始柔性勸導先不要走進廚房，但鬼鬼還是對於餐盤的事情有所擔心，依然留在廚房希望解決問題再離開。

後來姚元浩忍不住對鬼鬼喊：「叫妳不要進來廚房，妳出去！」，好勝心強的鬼鬼反駁：「可是我外場沒事做。」，這句話彷彿火上加油，讓姚元浩按耐不住情緒回嗆：「妳外場沒事做，關我屁事。」一聽到這邊，真性情的鬼鬼止不住委屈的眼淚，在訪談中表示：「我只是想有好的服務，讓客人開心，但他們一直叫我『出去』，我聽了心裡不舒服。」

這一段插曲成為網路聲量的高峰，共創下3,325筆討論，播出後網友評價非常兩極，不過鬼鬼本人也在臉書上回應，表示自己當時情緒沒有控制好，日後會好好學習情緒控管，允諾之後會更努力為老屋當一個稱職的店員，不管是外場還是內場，希望大家可以繼續看到她努力成長的過程～

3大精彩看點！吸引網友紛紛「跳坑」收看

台灣首創餐廳經營實境綜藝

《來吧！營業中》為台灣首個以餐廳經營為主題的實境綜藝節目，相關消息公布後，收到許多粉絲們期待的留言，不但卡司陣容堅強，連企劃內容也引起討論。

至今《來吧！營業中》收視已經在Netflix衝到第4名，看著成員們發揮努力與巧思，將廢墟般的空屋打造成有品味的餐酒館，觀眾也能從零到有的陪伴他們經歷這些辛苦與收穫的過程。

眾星雲集來光顧

從試營運開始，節目製作單位就邀請到許多藝人來作客，第三集中有于美人、路嘉怡、張文綺、莎莎、臧芮軒等人前往品嚐試菜。下集更有關紹文、坤達、溫昇豪、陳漢典、吳珝陽、偉晉與小鬼經紀人Dino等人前來。

給予建議或評價的過程都讓觀眾非常期待，也有人認為這些畫面就好像朋友來家裡聚餐一樣～讓人好奇想繼續看下去。

帶動地方經濟節目除了主打藝人們共同開餐廳的看點外，餐廳位於台灣東北角的石門，也能藉此帶動觀光經濟。炎亞綸更與在地小農一同挑選食材，運用當地食材樹薯，製作出創意料理——松露樹薯薯條，特別開發的菜單讓人相當好奇滋味如何。

製作單位也提到，節目拍攝完畢後餐廳將繼續經營，提倡永續理念，同時也能讓喜歡節目的觀眾們可以前往朝聖。

6 楊銘威

常看台灣偶像劇的人對他絕對不陌生，常常會在台劇中飾演綠葉的角色，為劇情添上不少色彩，去年憑著《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎。身為小籠湯包名店少東、曾開過咖啡廳、現為餐酒館老闆的楊銘威，被稱為好好先生，面對鬼鬼和姚元浩的衝突冷靜處理，耐心擔任和事佬的角色，不少網友都對他好評不斷：「看了三集整個被楊銘威圈粉耶！EQ超高～」、「楊銘威對於衝突的回應與建議，真的很加分」。

5 顏佑庭

在2013年參加《超級接班人1》出道的顏佑庭，曾在工地打工也擔任過外送員，去年參加《全明星運動會》第二季，成為藍隊成員，卓越的運動表現被網友封為「音速小子」，再次打開了他在演藝圈中的知名度。這次在《來吧！營業中》擔任外場工讀生，身為成員中的忙內，總會有一些突如其來的可愛無厘頭發言，逗得網友們哭笑不得，接下來的節目中也讓大家非常期待他的表現呢！

4 庹宗康

曾經營夜店、服飾店、唱片行、咖啡店和麻辣鍋餐廳，現為滑雪用品專賣店老闆的康哥，讓他擔任《來吧！營業中》的店長最適合不過了。不但可以適時的應對客人，更能夠在團體中作為協調的、大哥的角色，安定團隊的心。

開店初期，為了打造乾淨的環境，大家合力打掃出好幾噸的垃圾，康哥還因此一度膝蓋舊傷復發苦不堪言，讓網友看了十分心疼也萬分佩服他敬業的態度。

3 炎亞綸

偶像團體飛輪海出身的炎亞綸，近年跨足主持界，憑著實力與努力拿下綜藝節目主持人獎，副業更擴及自創乾拌麵品牌、開設網購平台、手搖飲店老闆等。這次參與《來吧！營業中》，擔任藝術總監與外場服務生的角色。

這是炎亞綸暌違多年再次與鬼鬼同台合作，不少粉絲都非常期待他們之間的互動，也有許多網友好奇EQ很高的他，擔任外場服務生會如何處理客人的問題。

2 姚元浩

在《來吧！營業中》擔任大廚的姚元浩，曾開過衝浪店、洗車公司、早午餐店，有過許多創業經驗，現在更擁有賽車隊及老車翻修場，實力不容小覷。

從研發菜色到hold住廚房的大小事，一切都非常不容易，也扛著許多的壓力，料理一度被評為2.2分，雖然倍感打擊與難過，但他很快就收拾起心情，表示會繼續努力，在電視機前的大家不妨也為他們加油打氣吧！

1 吳映潔

當年小小年紀的鬼鬼，16歲就以《我愛黑澀會》出道，藝人便是她人生中唯一一份職業。這次在《來吧！營業中》節目中擔任工讀生，對她來說可說是一大挑戰，不但需要跟大家一起合作，更需要學會磨合與體諒。

真性情的她在節目中常常會不經意的跟夥伴們起爭執，但這些過程都是讓他們能夠更了解彼此，懂得以後合作默契的開端。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年03月06日至2022年04月04日，共一個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《來吧！營業中》節目話題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。