空拍畫面顯示，俄羅斯軍隊在烏克蘭車諾比輻射禁區挖戰壕。

烏克蘭軍方指出，俄羅斯部隊在車諾比核電廠附近輻射汙染最嚴重的禁區「紅色森林」（Red Forest）挖戰壕，烏克蘭國家核電公司警告，俄軍挖壕溝的地區偵測到異常高的輻射量，體內輻射值可能是正常值的160倍，指出部分俄軍可能會出現嚴重程度不等的輻射病症。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）近日在社群媒體Telegram發文，指出負責人柯亭（Petro Kotin）在與專家視察車諾比核洩禁區（exclusion zone）中輻射汙染最為嚴重的「紅色森林」一處區域後，偵測到「異常高」的輻射值，這個區域自2月底以來遭到俄羅斯軍隊佔領將近30天，俄軍也在當地挖掘戰壕。

俄羅斯軍隊在烏克蘭車諾比輻射禁區「紅色森林」（Red Forest）挖戰壕。（圖／路透社）

貼文指出，體外輻射（external irradiation）值超出正常值的10至15倍，與土壤表面接觸而接收到的體內輻射（internal radiation）值可能是正常值的160倍以上。

貼文進一步解釋，1986年車諾比核災後，受輻射汙染的燃料、石墨碎片散落紅色森林各處，形成放射性汙染，這些碎片如今散布紅色森林的40至80公尺深土壤中，不過俄軍戰壕挖得更深。

貼文指出，當輻射物質進入人體，放射威力將是gamma、beta粒子的幾十、甚至幾百倍。

俄羅斯軍隊在烏克蘭車諾比輻射禁區「紅色森林」（Red Forest）挖戰壕。（圖／路透社）

烏克蘭國家核電公司警告，駐守並且在紅色森林中挖掘戰壕的俄軍應該會出現嚴重程度不等的輻射病症。

另外當烏克蘭士兵走進車諾比核電廠一間房間時，警告輻射值超標的刺耳嗶嗶聲立刻響起，房間內並沒有明顯會散發輻射物質的物品，烏克蘭士兵烏戈爾柯夫（Ihor Ugolkov）解釋，輻射來自於俄軍腳底下從紅色森林帶回來的微小粒子及塵土。