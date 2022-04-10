1名女網友在《靠北婆婆2.0》發文，她懷孕26週，因為婆婆去照顧住院的公公，所以家事都落在她和小姑身上，日前小姑表示，以後都由她負責倒垃圾，讓原PO不禁覺得：「難道到懷孕後期，她都要一直挺著肚子，蹲下來綁垃圾袋嗎？」貼文一出引起網友們熱議。

原PO在臉書粉專《靠北婆婆2.0》抱怨，她比小姑年長3歲，目前懷孕26週，由於公公已經住院超過1個月，婆婆又都在醫院照顧，所以家中的大小事由她跟小姑負責，日前小姑突然指派她負責丟垃圾，原PO心想，她挺著大肚子是要如何蹲下去綁垃圾袋跟分裝垃圾？詢問網友們：「難道我懷孕後期還要繼續抱著肚子丟垃圾嗎？」

網友們看到後紛紛回覆：「指派，感覺上不是很舒服，不過拎垃圾出去倒，還好吧，當作活動筋骨」「如果身體沒有特殊情況下，倒個垃圾？好像不是很嚴重的家事，公公住院，一家人共體時艱，別太在意啦」、「先生還有呼吸嗎」、「東西加減做，生出來的小孩，會體量媽媽的辛苦」、「丟垃圾還好吧！我覺得顧公公比較痛苦」。

也有網友分享懷孕時做過的大小事：「記得婆婆在我懷孕那時，還稱讚親戚的媳婦8個月還下地種田」、「我到快生前都還抱著2歲的大寶爬樓梯到五樓」、「8個月還能捧肚追垃圾車」、「7個月偶爾還要搬重的！什麼家事都要做」。