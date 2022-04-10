選美出身的李嘉欣以一張俏麗臉蛋，擁有「大美人」、「最美港姐」的稱號，51歲的李嘉欣還是著名的凍齡女神，而親民的李嘉欣也不吝嗇在網上分享生活日常，她近日就在網上曬居家影片，只見李嘉欣穿浴袍入鏡，毫無女神包袱的她還大方對著鏡頭癟嘴、擠眉弄眼，也讓51歲李嘉欣真實狀態全曝光。

駐顏有術的李嘉欣彷彿是吃了防腐劑，始終維持俏麗顏值，而寵愛毛孩子的她，日前則在IG曬出與毛孩子同框影片，只見她身穿浴袍、戴粗框眼鏡入鏡，毫無女神包袱的李嘉欣模仿愛犬搖頭晃腦，她還對鏡頭癟嘴、做搞怪表情，儘管影片畫質不佳，但李嘉欣肌膚依舊光滑白皙，臉上沒有太多細紋，素顏依舊相當俏麗。

李嘉欣沒有讓歲月留痕跡，完全看不出已是51歲的熟女，絕佳狀態引發網留顏大讚：「素顏都大美人」、「一句話 美」、「女神和狗都好可愛」。

其實，李嘉欣不只臉蛋凍齡，駐顏有術的她，就連手指也都保養得水嫩、零細紋，李嘉欣日前就在IG曬出她手握貓咪照，李嘉欣對鏡頭秀出貓咪的肉球，直呼：「喜歡爪子」，就有眼尖網友把重點擺在李嘉欣的手指上，大讚她：「嘉欣手好美」、「一樣顏色」、「你手好靚」，由於雙手可以說是女人的第二張臉，也讓外界見識到李嘉欣狀態極佳的一面。