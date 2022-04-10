邁向第7年螢戀梨之鄉活動熱鬧登場，台中市農業局邀民眾到東勢賞螢火蟲。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

邁向第7年螢戀梨之鄉活動熱鬧登場，台中市農業局邀民眾到東勢賞螢火蟲。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

賞螢季節又到來，台中市農業局與東勢區農會共同輔導梨之鄉休閒農業區推動螢火蟲生態復育工作有成，邁向第7年螢戀梨之鄉活動熱鬧登場，因應疫情，今年採小團體預約報名，歡迎民眾即日起至17日造訪螢光閃閃、具濃濃客家風情的純樸東勢農村。

台中市農業局表示，東勢地區產業以農業為主，少有水泥樓房與光害等人為干擾因素，造就絕佳的螢火蟲復育環境，加上近年梨之鄉與軟埤坑休閒農業區夥伴極力復育，已成為國人每年螢火蟲季必造訪的秘境之一。

東勢區農會指出，今年度除導覽人員帶領至秘境賞螢外，也安排遊客參與休閒農業區內的3個小農家農村體驗，週一至週四由己月山舍推出香草茶包體驗，邊喝著香草茶邊眺望大雪山美麗的風景，享受放鬆心靈的美好時光；週五至週日則由水寨一方休閒農場推出山豬果醬體驗活動，採用農場種植的桶柑製作，適合大小朋友一同動手DIY；晚餐在松苑山莊享受「吃在地食當季」的客家美食，讓遊客品嚐最具有特色的客家好味道。

農業局表示，今年受疫情影響，螢戀梨之鄉活動採小團體預約報名，邀請民眾即日起至17日止，造訪螢光閃閃、具濃濃客家風情的純樸東勢農村。