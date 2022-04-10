超犯規美女安柏Amber，熱愛潛水等親水戶外運動，持有AOW潛水證照、亮麗外表，被廣大媒體封為潛水正妹，好身材的她先前才因現身高雄大港開唱，展示胸前美景，引發網友暴動，這次她改赴台東綠島，穿著火辣泳裝，在綠島一片的好天氣之中，解放胸前傲人巨球，一對黑影深溝映入眼簾，網友不注意也難直呼輕涼。

潛水正妹綠島曬好身材。(圖／安柏 IG)

9日安柏出遊綠島，她露出一貫的燦爛笑容，和身後綠島美景合而為一，穿著橘色細肩帶泳裝，側面洩出胸前雙峰，脂粉未施倒也顯得清新自然，她身處環境是在綠島某一潛水旅宿，拍攝前後可能就要下水，身上飾品帶得不多，掛上黑色墨鏡，抵抗紫外線照射便是一身行頭，所幸有著青春肉體，依舊引發網友浮想翩翩。

潛水正妹常在社群分享生活。(圖／安柏 IG)

第二天綠島行程，安柏繼續探索綠島之美，她頭戴米白漁夫帽，穿了件綠色胸衣，美髮披在胸前，碩大球體秀色可餐。她眼睛直盯著鏡頭，手上拿了個白色馬克杯，桌上還擺放一盤餐點，菜色清淡可口，顏色也都相當漂亮。安柏似乎是在住宿處享用早點，還在文中向大家問好，青春耀眼、引人注目。

潛水正妹曬綠島美照邀潛水。(圖／安柏 IG)

此趟出遊安柏有3位同行友人，日前她曾PO出限時動態分享心情，畫面中的大家出外走走心情都很愉悅，海風吹過清爽無比，還帶了隻小鳥一起來玩。網友們都很想來到安柏身邊，寫下：「夏天到了呢」、「感謝女神每一天帶給粉絲好元氣」、「海風是不是很舒服」、「笑容真美」、「已流鼻血」、「有夠胸」。