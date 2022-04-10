高雄銀(2836)近期股價震盪上攻，7日觸及16.35元後雖因外資調節而收黑，8日再度震盪走揚，終場上漲3.29％、收於15.7元，創2011年1月初以來11年3個月高點。三大法人買賣超調節互見，整體仍偏多操作，上周合計買超1028張。

高雄銀2021年淨收益40.14億元、年增7.76％，稅前淨利10.5億元、年增達18.47％，稅後淨利9.09億元、年增達19.17％，雙創歷史新高，每股盈餘0.78元亦為近5年高點。董事會決議每股普通股擬配息0.4元、配股0.3元，合計派利0.7元，盈餘配發率達89.74％。

高雄銀受惠調整獲利結構、追求穩定成長策略效益顯現，去年獲利改寫新高，淨利差（NIM）自0.99％升至1.02％、存放利差自1.28％升至1.33％。資產品質亦持續優化，去年底逾放金額降至4.94億元，使逾放比自0.3％降至0.27％、備呆覆蓋率自382.6％升至476.44％。

高雄銀2022年首季自結淨收益10.35億元，季增8.53％、年減7.63％，在提存費用年減達71.73％下，稅前淨利3.1億元，季增達16.82％、年增達23.44％，稅後淨利2.79億元，季增達30.63％、年增達22.35％，每股盈餘0.23元。

高雄銀表示，今年將以「突破現況、破繭而出、挑戰新高銀」的精神，以「創造經營績效，建構優質高銀」為願景，透過提高營運績效、穩定資產品質、強化內稽內控、加速數位轉型等四大主軸方向努力，盼使高雄銀更上層樓、獲利再創新高。