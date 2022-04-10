雙颱共舞，在馬勒卡颱風生成後，位於菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓，氣象局在早上9點40分宣布也發展為今年第2號輕度颱風梅姬，短時間近似滯留，未來將朝偏東方向移動，對台灣無直接影響。

氣象局表示，梅姬颱風清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方約1380公里的海面上，向東緩慢移動。至於另一個颱風「馬勒卡」，今天清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，未來會先朝著西北的方向移動，之後北轉往日本南方海面前進，氣象專家吳德榮更表示，未來梅姬會與馬勒卡產生藤原效應，併入馬勒卡的大環流內，對台無直接影響。

今日天氣部分，氣象局表示，今天環境仍為偏東風到東南風，南方水氣增加，迎風面的東半部及恆春半島整天不定時有陣雨，西半部雲量稍增，中午之後中部以北地區及南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約17至21度，白天西半部高溫可以來到29、30度，東半部約落在27、28度，大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大。