Omicron成為全球又一波大流行的罪魁禍首後，雖以輕症居多，但醫師潘建志警告，當染疫人數爆量，「絕對死亡數恐怕高過其它變種病毒」。他認為，若Omicron在台大爆發，2個月會死至少2000人。

精神科醫師潘建志PO文，觀察鄰近的香港、韓國、日本、新加坡，以及南半球的紐西蘭、澳洲，香港在過去兩個月的死亡數約8000人，韓國破萬，日本也有近萬人因Omicron離世。

潘建志指出，染Omicron雖然重症死亡率低，但因確診數多，造成絕對死亡數還高過其它變異株。澳洲近2個月死亡人數占過去2年來的4成、韓國也占了2年來的6成，「現在看起來這兩個國家都太大意，被Omicron騙了」。

至於香港，潘直指疫苗政策失誤，這8000多人，是過去兩年累計死亡的9成7；台灣如果Omicron 大爆發，2個月死亡2000 人算保守估計。

「生吃都不夠了，還要曬乾」，潘建志強調，認真防疫都可能有巨大損失，要和病毒共存前，請先知道會付出什麼代價。