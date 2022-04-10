花蓮縣警局新城警分局合歡派出所所犬「多多」，日前發揮夜視能力充當員警深夜之眼，帶領大家在最短時間救援失溫登山客，立下大功。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行9人登山隊日前晚間行經合歡北峰時，其中1名女隊員體力不支有失溫現象，花蓮縣警局新城警分局合歡派出所員警獲報後，除攜帶糧食及基本裝備，考量晚間視線不佳，更帶著所內飼養的米克斯犬隻「多多」作為領隊，利用其夜視能力充當員警深夜之眼，帶領大家在最短時間救援，立下大功。

一行9人的登山隊日前清晨5時許從合歡北峰出發，欲從合歡西峰經合歡溪從華岡搭乘接駁下山，未料突遇溪水暴漲，決定原路折返，不過因路線陡峭，須爬上海拔700公尺的峻嶺回到西峰岔路口，再登上3.2K及2.5K的2處堪稱大魔王的險峻陡坡才能回到北峰，且最後還需步行2公里才能回到登山口。

花蓮縣警局新城警分局合歡派出所所犬「多多」，日前發揮夜視能力充當員警深夜之眼，帶領大家在最短時間救援失溫登山客，立下大功。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於路途艱難，該登山隊伍走到合歡北峰時已近晚間9時，且其中一名女山友體力不支，有失溫之虞，隊員見狀趕緊通報請求協助。

由於失溫屬急迫情形，恐無法等待救援，合歡派出所接獲消防局轉報後，考量救難隊從平地上山至少需要2個小時，且登山隊內無人員扭傷、骨折等需專業固定擔架搬運，加上員警時常在該步道進行體能鍛鍊，對路徑熟悉，因此決定先行入山搜救，確保待救山友無生命危險，並隨時向消防局報告救援進度。

副所長阮漢魁與警員林奕福在出發前，除攜帶熱水瓶、巧克力、牛肉乾及頭燈等物，考量深夜山上視線不佳，更特別帶上所內飼養的米克斯「多多」同赴救援，由牠擔任領隊，2人則循著其頸上的鈴鐺聲前進，最後終於在1.0K遇上該隊伍，並立即給予糧食幫助他們恢復體力。

阮漢魁指出，這次參與搜救的「多多」是隻忠心的米克斯，平常每天會跟著大家一同進行跑步體能訓練，有時一起去走轄內的熱門登山步道，包含合歡北峰、合歡西峰、卯木山、羊頭山、畢祿山等，希望能留下牠的氣味，並多聞登山客走過步徑的味道，有朝一日能派上用場。

阮漢魁欣慰的說，多多在救援那晚，發揮了高於人類5倍的夜視能力，充當員警的深夜之眼，帶領大家走上正確的路徑，保護主人的安全。