桃園警環監昨晚在桃園區中山國小前執行取締噪音車勤務，除當場檢測有10輛排氣噪音超過標準，還查到蔡姓重機騎士酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警環監昨晚在桃園區中山國小前執行取締噪音車勤務，除當場檢測有10輛排氣噪音超過標準，還查到蔡姓重機騎士酒駕。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警取締改裝噪音車 意外查獲重機騎士酒駕一箭雙鵰

遏止不當改裝車輛致產生噪音擾人歪風，桃園警分局昨晚與環保局、桃園監理站攜手合作，在桃園區中山國小前執行取締噪音車勤務，除當場檢測有10輛排氣噪音超過標準，還查到蔡姓重機騎士酒駕，酒測值達每公升0.24毫克，員警當場開立罰單並移置保管車輛，重申執法決心，呼籲市民勿以身試法。

桃園警環監昨晚20至22時在桃園市桃園區國際路一段1070號取締噪音車，共攔查15輛車（自小客車1輛、大型重型機車2輛及普重機12輛），經當場檢測有10輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

在攔查期間，有一部普通重型機車，噪音檢測超標外（開立舉發單及車輛複驗單），員警還從23歲蔡姓騎士身上聞到酒味，他自稱白天在工地僅僅喝了一杯維士比，想不到晚上身上還有酒味，酒測值達每公升0.24毫克，員警當場開立罰單並移置保管車輛。

桃園警方表示，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

桃園警方也提醒所有汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方將持續結合路檢、擴大臨檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔檢稽查，並通報相關權責機關召回檢驗，請勿以身試法以免得不償失。

警方呼籲市民，如發現汽機車行駛道路上有噪音妨害安寧狀況，可向環保署噪音車輛專門網站提出檢舉，可上傳相片（包含排氣管與車牌）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https：／／noisecar.epa.gov.tw），經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開罰，安寧的生活環境有賴大家共同維護，杜絕非法改裝噪音車，一起營造健康安居城市。

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