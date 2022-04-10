本土疫情升溫，新北市政府10日優先試辦居家照護計畫，將原「檢疫隔離關懷中心」升級為「Covid-19居家照護關懷中心」，10日試運行，除設置專線即時關懷外，同時強化各局處橫、縱向聯繫，透過新北iCare健康雲APP遠距醫療與科技防疫，全力協助居家照護者醫療及生活照顧。

在生活關懷部分，為解決居家照護者生活的不便，特別進行關懷箱配送，提供快篩試劑供其自我健康監測，由經發局協調配送業者進行物資關懷包配送作業，當日確認民眾為居家照護者，與市府合作的賣場或超商業者即於24小時內配送關懷箱至其住處，內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資以及生活物資採買資訊等。

新北市長侯友宜表示，因應疫情，對被隔離民眾的關懷，2年多前新北市就率全國之先，設置「居家檢疫中心」，去年因應疫情變化升級為「檢疫隔離關懷中心」，已經累積了兩年多對居家檢疫與隔離民眾關懷的經驗。

隨著Omicron 變種病毒的疫情，即將有輕症或無症狀確診民眾有在家隔離休養的需求，新北市將關懷中心再升級為「Covid-19居家照護關懷中心」，強化包括衛生、民政、警政、社政、資中、農業、經發等13局處縱向及橫向聯繫，並結合新北iCare健康雲智慧遠距醫療平台，避免近距離接觸，除持續對居家檢疫及居家隔離對象追蹤管理外，更重要的是對確診者居家健康照護及生活關懷量能，讓輕症確診者可以居家安心照護，也能保留醫療量能應變中、重症患者及高風險個案。

其中，健康照護方面，由衛生局與新北市7間核心醫院建立「綠色通道」，每間核心醫院並有衛生所、醫療院所配合支應。個案確診後，由醫院健康評估進行分流，衛生所聯繫民眾進行居隔、解隔通知、衛教及協助民眾下載新北iCare健康雲，自填疫調及自主監測，醫護人員即可透過電話及iCare數位科技，對確診者的健康情況關懷追蹤，如有就醫需求者，安排指定醫院視訊診療，病情加重者轉送綠色通道7間醫院進行治療。

此外，如個案有領藥需求，由7間責任醫院視訊診療後開立處方箋，電子傳輸藥師公會轉社區藥局調劑藥品及協助送藥到宅，並以通訊方式提供用藥指導或諮詢。

而在生活關懷方面，新北市政府設置「Covid-19居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

經發局並特推出「新北線上經濟挺防疫」採購資訊單，整合foodomo、全家便利商店及家樂福線上購物平台新北專屬優惠資訊，以及全市配送的新北市場電商服務平台，將相關資訊單納入關懷箱；讓民眾居家照護期間，能夠安心線上購物，生活需求不斷貨。

鑒於Omicron變種病毒高傳播率，預期居家照護人數將大增，新北市府呼籲民眾提升自我保護力，未完整接種疫苗的65歲以上長者盡快接種，未接種完一、二、三劑者，減少非必要移動或活動，同時避免出入人多擁擠場所，並落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，共同守護彼此健康。