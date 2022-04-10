活動還沒正式開始前就有不少民眾來搶合影。（洪靖宜攝）

民進黨高雄巿議員初選將於11日進行初選民調，最後關鍵時間，前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜特別邀來他台大法律系的學妹學弟，立法委員高嘉瑜及立法委員蔡易餘一同掃市場拜票，還沒正式開始民眾就排隊等跟高嘉瑜合影，還在現場唱起《魚兒魚兒水中游》及《心花開》，瞬間將氣氛炒熱。

選戰進入倒數24小時，「邁向過半大聯盟」前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜，10日上午9時邀請來立法委員高嘉瑜及立法委員蔡易餘一同到三合市場掃街拜票，活動還沒正式開始，就有不少民眾排隊等著跟高嘉瑜合影，看得出高人氣。

高嘉瑜還在現場領導眾人唱起《魚兒魚兒水中游》，甚至還沿途唱起招牌歌曲《心花開》，手比愛心和民眾搏感情，唱完還不斷問：「好不好聽」，讓市場瞬間熱絡起來。高嘉瑜表示，她是「9隻魚」（台語發音），蔡易餘「1隻魚」，兩人加起來「10隻魚」相挺湯詠瑜，她說，團結力量大，小蝦米對上大鯨魚要贏得初選，台大法律學姊弟聯手，在台北、嘉義、高雄，問政連線更扎實服務更多選民。

蔡易餘則說，不是小蝦米對上大鯨魚，是小鯨魚對大蝦米，他大讚湯詠瑜是台美雙律師，相當優秀，10隻「ㄩˊ」來為這「瑜」背書。

市議員參選人湯詠瑜說，高嘉瑜是他台大學妹，蔡易餘則是他的學弟，3人都是台大法律畢業，有法律專業也有民代溫暖，會跟他們看齊，為在地服務。