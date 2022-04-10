啦啦隊女神壯壯（沈立心）從《國光幫幫忙》出道，有著天使臉孔及火辣身材，在社群吸引67萬人追蹤，時常分享生活的她9日在社群透露，一周前打了第3劑疫苗後，這副作用讓壯壯真呼「太納悶了」。

壯壯在2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任中華隊啦啦隊的「台灣隊長」，現在是樂天桃猿應援團團長，9日壯壯在社群PO出在桃園國際棒球場的工作照表示，如果突然看到她應援到一半流鼻血的話，請不要拍照或笑她，而是拿一張衛生紙給她，「今天也一起加油吧！感謝大家，感恩的心。」，壯壯表示，已經連續流了7天鼻血，「我實在太納悶了，請問有人跟壯壯一樣同症狀嗎？」但仍不忘歪樓面對身體狀況「還是我每天都看到太多啦啦隊，被她們辣到流鼻血？」

壯壯開玩笑「被辣到流鼻血」。（圖/壯壯IG）

對此，網友擔心壯壯身體紛紛留言「第三劑副作用??壯壯還是要繼續留意喔」、「天氣熱、練習啦啦隊舞練太多，流鼻血」、「小心身體健康唷」、「辛苦了，注意身體哦！工作加油！」也有網友跟著歪樓「應該是球迷先流鼻血，太辣了」、「被自己辣倒了」、「是你太辣不小心辣到自己，不要怪疫苗」、「一定是看太多啦啦隊」。

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