美國喬治梅森大學安全研究中心副主任、陸戰隊退伍的亨澤克接受《美國之音》採訪時示警，臺灣必須儘快加強公民防禦，所有臺灣人民都必須為可能發生的戰爭做好準備，以便攻擊一開始，公民都知道應該有何行動。

根據《美國之音》9日報導，美國參議院軍事委員會於4月7日舉行聽證會，美軍參謀首長聯席會議主席米利答詢時表示，要確保台灣是一個非常非常難以攻佔的目標。米利說，美國有必要協助台灣「自我防禦」，不過，對台灣最好的防禦就是「由台灣人自己做，我們當然可以協助他們，就像在烏克蘭做的一樣」。

美國喬治梅森大學安全研究中心副主任、陸戰隊退役的亨澤克(Michael Hunzeker)接受《美國之音》採訪時認為，臺灣有三個急迫性的工作要努力解決。

首先緊迫的就是戰備儲存，包括糧食、油料和武器彈藥，因為封鎖臺灣是可以預見的情況，但臺灣是一個島嶼，不像烏克蘭一樣在陸上接壤其他國家，美國或其他盟友無法像對烏克蘭一樣從邊境提供武器設備，一旦臺灣被封鎖，現有儲備能支撐多久是一個問題。

其次，亨澤克認為臺灣急需加強地面防禦，因為即便從空中轟炸開始攻擊行動，但要佔領臺灣最終還是要回到陸地戰，要攻打臺灣必須比俄羅斯發動規模更大、火力更強的攻擊，因此也會更加暴力，臺灣必須對地面戰有所準備。

第三，臺灣必須儘快加強的是公民防禦，因此所有臺灣人民都必須為可能發生的戰爭做好準備，以便攻擊一開始一般公民都知道應該有何行動。

亨澤克最後認為，美國加強對臺灣的軍事協助非常重要，但臺灣自己的作為才是重要關鍵。