本月3日美國一名27歲年輕男子，因與性感網紅科特妮（Courtney Clenney）起口角，爭吵之間男子竟遭科特妮砍殺身亡，最終女子涉嫌殺人遭到拘捕，在當地引起軒然大波。近來她被警方逮捕的畫面流出，只穿了件黑色內衣，全身沾滿鮮血跪在地上，兩隻手被銬在身後，精神狀況陷入不穩定狀態，事件發生起因還有待警方查清。

性感網紅科特妮，和男友交往多年，因擁有姣好外型和火辣身材，在網路上擁有超高人氣，不僅IG超過200萬人追蹤，還在成人網站佔有一席之地，只是因惹火身材走紅，卻未愛惜羽毛，竟在邁阿密自家中，拿了一把刀就瘋狂砍殺對方，導致男友倒臥血泊，最終失去生命跡象，親手奪走男友性命。

科特妮鄰居透露，情侶間的關係不佳，雙方時常爆發爭吵，過去3個月以來警方已接獲2人報案電話多次，還特地強調科特妮是個雙面人，表面親和力十足，但卻經常對男友施暴；不過也有鄰居說出完全相反的話，指出在這起命案發生的前一周前，曾看見是男方對女方動粗才對。

TMZ has obtained video of Courtney Clenney (a.k.a. Courtney Tailor) just hours after she allegedly stabbed her boyfriend, Christian Tochechukwu (Toby) Obumseli, to death. She is seen in handcuffs, covered in blood, and sitting on the floor. pic.twitter.com/7cfcYetVpl — No Hipsters Pod (@NoHipstersPod) April 8, 2022

科特妮身邊友人則說，兩人交往多年但關係十分不穩定，應該是一旦爭吵科特妮便會動手打男友，各方說法千變萬化，讓外界霧裡看花。為此，美國警方說明，經評估調查有考慮科特妮是否因自我防衛才會失手殺害男友，相關調查結果，由於科特妮事後屢次揚言尋短，精神狀況面臨崩潰，需先進行治療，事後再釐清事件起末以及過程。

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