本月3日美國一名27歲年輕男子，因與性感網紅科特妮（Courtney Clenney）起口角，爭吵之間男子竟遭科特妮砍殺身亡，最終女子涉嫌殺人遭到拘捕，在當地引起軒然大波。近來她被警方逮捕的畫面流出，只穿了件黑色內衣，全身沾滿鮮血跪在地上，兩隻手被銬在身後，精神狀況陷入不穩定狀態，事件發生起因還有待警方查清。
性感網紅科特妮，和男友交往多年，因擁有姣好外型和火辣身材，在網路上擁有超高人氣，不僅IG超過200萬人追蹤，還在成人網站佔有一席之地，只是因惹火身材走紅，卻未愛惜羽毛，竟在邁阿密自家中，拿了一把刀就瘋狂砍殺對方，導致男友倒臥血泊，最終失去生命跡象，親手奪走男友性命。
科特妮鄰居透露，情侶間的關係不佳，雙方時常爆發爭吵，過去3個月以來警方已接獲2人報案電話多次，還特地強調科特妮是個雙面人，表面親和力十足，但卻經常對男友施暴；不過也有鄰居說出完全相反的話，指出在這起命案發生的前一周前，曾看見是男方對女方動粗才對。
科特妮身邊友人則說，兩人交往多年但關係十分不穩定，應該是一旦爭吵科特妮便會動手打男友，各方說法千變萬化，讓外界霧裡看花。為此，美國警方說明，經評估調查有考慮科特妮是否因自我防衛才會失手殺害男友，相關調查結果，由於科特妮事後屢次揚言尋短，精神狀況面臨崩潰，需先進行治療，事後再釐清事件起末以及過程。
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