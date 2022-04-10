桃園一名林姓男子在交友軟體上假扮正妹約砲，直到其中一名男子睡醒發現生殖器有糞便，才驚覺是遭男扮女裝硬上，而檢警調查後發現，早有1名男子受騙與林男發生11次性關係，若非警方找上門，該男恐仍深信林男為女性。桃園地院審結，依妨害性自主罪，應執行4年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，一名林姓男子在交友軟體上，以綽號「Ashely」佯裝為19歲女性約砲，於2020年3月間約出甲男發生性關係，甲男喝下被林男摻入安眠藥的酒精飲料冰火後昏迷，被誤以為是女性的林男性交1次，甲男醒來後發覺身體微恙，且生殖器上有糞便，才驚覺事情不對勁，報警處理後全案才曝光。

檢警追查之下才發現，林男早在同年2月間，以相同手法與乙男發展為男女朋友關係，後兩人每次發生性關係時，都由林男假裝為「Ashely」的哥哥搭載乙男到家中，表明害怕被家人發現而關燈行房，林男每次性行為結束後都會藉故離開房間，因此乙男從未發現異狀，深信性交的對象為女性，兩人前後發生11次性行為。

桃園地院審理時，甲男與乙男均出庭作證，法官認為兩人對於性行為當下的描述詳盡，若非親身經歷，不可能如此詳細，再加上對話紀錄佐證，認定林男以詐術欺騙2名男子為女性，並與對方發生性關係，而林男自始至終均無悔意，也未與被害人達成和解，依犯強制性交等13罪，應執行有期徒刑4年6月。可上訴。