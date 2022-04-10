now you see him

now you don't



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就算普爾手感再爛，還是有方法幫助勇士贏球！儘管普爾10日全場投19中3，含三分球投11中1，仍拿全隊最高18分，外加8助攻、6籃板，更在讀秒階段貢獻關鍵4罰俱中，幫助勇士100比94險勝全用替補應戰的馬刺，勇奪最近4連勝。

由於面對連兩天出賽，勇士今天讓克雷湯普生輪休，明天再讓他上場調整，儘管勇士先發表現低迷，尤其是普爾半場投7中0、得分掛蛋，勇士仍靠庫明加、別利查、小培頓等替補火力，打完上半場，取得54比44領先，庫明加半場13分。

勇士第3節雖一度擴大領先到17分，可是馬刺發動強勢反撲，更靠普利摩第3節結束同時的壓哨三分球，縮小差距到7分，甚至來到末節，馬刺努力追到只差兩分，幸好勇士靠著普爾連續罰球與切入上籃，仍然可以持續保持領先優勢。

打到最後47.9秒，普爾上籃製造犯規，讓他兩罰俱中幫助勇士取得4分領先，接著馬刺搶投三分球不進，只能故意犯規把普爾送上罰球線在最後17.1秒兩罰俱中，勇士已經取得6分穩定領先差距，接下來馬刺搶投三分也沒進宣告落敗。

勇士除了普爾，庫明加也替補拿下18分，威金斯15分，別利查12分，卓雷蒙格林12分、13籃板及8助攻；馬刺以隆尼沃克24分最高，特雷瓊斯15分、7助攻，普利摩14分，賈許理查生10分。

隨著馬刺輸球，西區附加賽的對戰組合也宣告出爐，將由西區第7灰狼在主場迎戰西區第8快艇，贏球可拿下西區第7種子席位，落敗球隊將跟西區第9鵜鶘與西區第10馬刺之戰的勝隊，爭取西區第8種子位置。