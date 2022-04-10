【愛傳媒陳中道生專欄】下午經過神岡大夫第（三級古蹟），外面解說牌寫著林振芳陸豐人，海陸客。入埕參觀後，右側有位超過80歲的老人在修剪花木，我前去詢問，請問阿北是林振芳後人，祖籍陸豐？

「對，是陸豐海邊。」

海邊？客家？請問是甚麼鄉鎮或村里，我可以幫您查一下。

「查甚麼？」

我打開手機給林老先生看陸豐地圖，指出陸豐海邊應該不是客家，如果知道哪個鄉鎮就能確定。

「據說外面那個半月池是客家人才有的」

我打開另一個網頁給他看潮陽大布洋我的祖籍地的半月池。並說明李嘉誠也是潮汕人非客家人。

「台中市政府說我們是……」

我播放一段潮汕歌曲和一段潮汕話及泉州話比對的影片，說明在台灣一遇到廣東人就說是客家人是不對的！

「那我必須好好查一查，弄錯真尷尬！」

以下台中市文化資產處的簡介並沒提到客家，不知為什麼現場解說牌會寫客家，清代海陸豐80%是河老人，在臺灣經常以訛傳訛為客家：

社口林宅又名神岡大夫第，為清領時期林振芳以捐賑由例貢生奏授「中書科中書」職銜及晉受「同知」職銜後，購買吳張舊宅再加以重修裝飾而成。林氏於日治時期曾受封六等勳爵。大夫第亦稱泰孚第，與摘星山莊、筱雲山莊並稱葫蘆墩地區三大宅第，為兩進四合院式官紳宅邸，屋內彩繪、交趾陶裝飾頗負盛名，內埕有兩道院牆，前有一鑑水池，東側有一座門樓，為對外聯繫的總門戶。

此宅門廳對聯：「慶積有餘父子勳名昭世德，芳流不替後先州牧紹家風。」，正廳對聯：「三仁毓九龍中貞節義昭天壤，雙桂傳十德考禮明經重古今。」，充分顯示傳統忠孝節義的家風。

規模：

林宅是座四合院式的宅邸，左右均有謢龍，門廳外圍有兩道圍牆，牆外有一鑑水池，牆外左端建有一座門樓，結構極具規模，其氣派之雄偉僅次於霧峰林宅，板橋林宅，馬鳴山陳宅，在國內古老宅第中，可說名列前茅。該宅第牆上的彫飾彩繪富麗，頗具藝術價值。

正廳橫匾：「中書科」，同治九年十一月穀旦。林振芳立。按林氏一家，祖籍廣東陸豐。清康熙間來台，同治年間有林振芳者由例貢生奏授中書科職銜及普授同知職銜，子伯璿、佐璿俱為光緒年間秀才。

九二一地震後，古蹟圍牆部分傾倒及漏水現象，已緊急搶修完成，另於民國91年11月完成半月池排水及內外圍牆整修，重顯古蹟原貌。

●經授權刊載，原文出處：陳中道生【三山國王研究與調查】粉專。

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