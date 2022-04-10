正崴集團子公司森崴能源（6806）近期籌碼面和技術面偏多，籌碼面方面，千張大戶高持股達66%，內部人持股也達6成；至於技術面，則呈季線黃金交叉半年線。而帶基本面，3月營收中斷連14個月的年增正成長，主要是去年3月基期太高所致，但月增仍是正成長。

受惠於工程款完工比率認列，森崴能源3月營收達3.84億元、月成長32.8%，累計今年首季營收8.19億元、年成長率達33.8%。

近期國內綠電市場供不應求，森崴能源旗下子公司富威電力的綠電銷售不斷傳出捷報。富威電力為國內最專業的綠電售電業者，協助南亞科、群聯、竹科半導體企業綠電轉供，全台已累計轉供80多個壉點，為業界轉供據點最多，在全球日益重視綠能發展，相關產業成了資本市場當紅炸子雞。

為配合公司日後營運規模不斷擴大及挹注子公司厚實資本，森崴能源董事會日前決議現增發行普通股5000萬股，每股面額為10元，發行價格每股新台幣88元。現增認股基準日為111年4月21日，最後過戶日為111年4月16日，停止過戶期間為111年4月17日至4月21日。

森崴能源去年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）3.78元，每股擬配發2.68258元，採「股息各半」現金、股票各1.34129元，優於去年的1元現金股利。