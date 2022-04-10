台北市立天文館指出，太陽活動逐漸進入新週期，但活躍程度遠高於預期，太陽黑子數量甚至在3月底達到預測值的兩倍以上，提醒民眾，恐怕會對電力、衛星通訊等設備造成影響。

台北市立天文科學教育館近期發布新聞稿表示，太陽活動在2020年觸底後，逐漸進入第25週期，不過活躍程度卻遠高於預期，其中與太陽活動程度息息相關的太陽黑子數量，不僅已連續18個月超過預測，在3月底時甚至達到預測值的兩倍以上，是近7年來的最大值。

天文館指出，太陽週期平均約為11年半，在進入活躍期時，除了太陽黑子數量增加，也會日益頻繁地出現閃焰與日冕物質拋射等噴發大量帶電粒子的現象，可能對地球造成影響，例如今年2月初就曾爆發一次M級太陽閃焰，摧毀近40枚星鏈衛星；3月更發生了146次閃焰事件。

天文館進一步指出，這些高能量帶電粒子雖然會造成美麗極光，也可能帶來具有強大破壞力的地磁風暴，1859年9月1日的「卡靈頓事件」是太陽觀測史上最強烈的一場太陽風暴，讓當時的電報系統斷訊、電塔冒出火花；1989年3月13日的另一場強烈太陽風暴，則造成加拿大魁北克地區大規模停電。

天文館表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，這次太陽週期將在2025年7月左右達到高峰，為了讓太陽風暴的影響降至最低，科學家們已經部署許多監測設備，可以24小時持續提供即時預警，民眾不必過於擔心。

天文館表示，有興趣的民眾，可以在開館日的上午10時至12時、下午2時至4時到訪，使用望遠鏡實際觀看這些對人類生活至關重要的太陽現象，或是上「臺北天文館」YouTube頻道觀賞「太空天氣對航空的影響」影片，了解相關資訊。