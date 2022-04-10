1名住在屏東的男網友在《爆廢公社》連續發2篇文徵老婆，表明若成功交往先送1支iPhone 13，若結婚生子就送北海道房子，生1個送1間。貼文一出吸引上千名網友們留言：「我選大安區小套房」、「我馬上去離婚，等我」、「阿屏東有什麼工作嗎」。

男網友發文徵老婆，並貼出多張自家豪宅的照片。（圖／截自爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文徵婚，內文寫下「這是我家，共有3間房子，2筆土地，位在屏東科學園區，屏東高鐵站預定地附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，如果有成功交往者送iPhone 13乙支，意者請私訊，希望35歲以下，BMI正常，且有正當工作者」。

過沒多久，原PO又發了1篇《徵老婆文》，表示自己不抽菸，會小酌，不吃檳榔，只要和他結婚生子，生1個送北海道房子1間，意者私訊。原PO還透露，已經收到8位女子的私訊，都是正常上班族，並表示，今天會北上到台中和其中1人碰面。至於有網友提到iPhone新機什麼時候會送出？原PO回：「手機到通訊行買就有了，別急，有交往一定送」。

大批網友們紛紛留言：「我選大安區小套房」、「裝潢還滿有特色的」、「寄了，回我」、「要求BMI正常，這樣160公分90公斤，是不是就不能去了」、「這感覺很容易被騙，但祝福他，加油」、「裝潢雖說有年代但看的出來有砸錢」、「男生可以報名嗎」、「阿屏東有什麼工作嗎」、「我馬上去離婚，等我」。