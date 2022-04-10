台灣自今年二月以來，9日再度出現新冠肺炎死亡個案，根據指揮中心紀錄，個案發病5天即離世。醫師認為，接下來的觀察重點已不再是統計數字，而是重症率、死亡率等，一旦疫情擴散過快，「沒打疫苗的長者族群，重症率和死亡率將明顯增加」。

中央流行疫情指揮中心指出，個案4月2日發病、4月4日確診、4月7日死亡，年齡逾90歲，有多重慢性病史。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，若染疫者符合3風險因子，有較高死亡率

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」指出，年紀大於70歲的人，本身有慢性病，又沒完整接種新冠疫苗（甚至1劑都沒打），這樣的人萬一確診，轉重症風險極高。

謝強調，台灣已進入「減災」階段，觀察重點不再是本土加幾、境外多少，而是重症率、死亡率，還有醫療量能的調配。台灣長者疫苗覆蓋率不足，只能多勸導、多鼓勵他們出來打。

最糟糕的狀況是，若長者族群疫苗覆蓋率不足，導致醫療體系出現沉重負擔，屆時排擠其他重症病患，將形成醫療崩壞的連鎖反應。