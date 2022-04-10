洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）刷新了隊史紀錄，他10日對紅襪轟出致勝的2分全壘打，延續上季的好手感，成為隊史首位對紅襪連續6場開轟的球員！洋基另還有雷佐（Anthony Rizzo）的一發2分彈，終場4-2擊敗紅襪，開季2連勝。

史坦頓說：「就是想辦法逼他們把球投進好球帶，抓準時機打個正著。我不能說這是什麼世仇之類的，我是努力讓他們把球投進來。」6局下雙方2比2平手，賈吉（Aaron Judge）四壞球上壘，紅襪投手派維塔（Nick Pivetta）連續兩顆削過內角好球帶，史坦頓第1顆揮空，第2顆他逮中了，直接轟到左外野牆外。

派維塔嘆道：「他就是收錢專幹這個的，而且他也做到了。」史坦頓擊中的時候，派維塔當場懊惱地蹲下來，他不必回頭看就知道是全壘打。洋基先前的隊史紀錄是名人堂球星米奇曼托（Mickey Mantle）在1954年創下的連續5場對紅襪開轟，史坦頓突破68年的障礙，把紀錄推進到連續6場。

紅襪佛度戈（Alex Verdugo）第2局轟出2分彈先馳得點，4局下洋基雷佐以2分彈追平比數。洋基投手塞弗瑞諾（Luis Severino）先發3局失2分退場無關勝敗，被敲3支長打。塞弗瑞諾認為史坦頓是難以預測的打者，「有時候你連續3顆速球就能把他三振，但下個打席再這樣做就可能被他轟出去。即使他沒全力逮中，照樣也把球轟到牆外。」