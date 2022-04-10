前中國人民銀行（大陸央行）調查統計司司長、中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成近日在新浪專欄撰文指出，疫情引發的供應鏈阻塞對訂單的影響也不僅限於當期，而會延續到未來。如果疫情衝擊的影響長期化，全球供應鏈的調整可能在一定程度上削減中國的競爭優勢。

盛松成指出，從目前大陸防疫形勢看，疫情對經濟的影響不會僅僅停留在3月。以上海為例，封控已經延續到了4月。全面排查後的動態管理期間，經濟依然受到疫情防控的諸多限制。即使4月中下旬經濟逐步恢復，疫情的次生影響也會在一定程度上拖累5、6月的經濟增長。

盛松成指出，失去的消費，尤其是服務消費，很難彌補。不少小微企業、工商個體戶面臨生存考驗。失業率將上升，消費潛力將下降。疫情反覆也影響生產經營預期。疫後的經濟恢復可能需要較長的時間。從數據看，4月雖然是第2季度經濟占比最小的月份，但也在30％左右，而且4月經濟增加值的規模與3月相當，亦接近全年的9％。整個第2季度經濟增加值約占全年GDP的24.4％。

盛松成指出，還要看到疫情衝擊的外溢效應。上海、深圳作為長三角和珠三角的核心城市，是大陸內外循環的重要樞紐，經濟影響甚廣。2021年，長三角地區三省一市（江蘇、浙江、安徽、上海）的經濟總量為大陸全國的24.1％，已接近四分之一，其中上海市占大陸全國GDP的3.8％；廣東省GDP占大陸全國的10.9％，其中深圳約為2.7％（2020年）。

盛松成指出，與當年武漢疫情相比，最近一輪疫情波及面更廣，疊加市場主體預期轉弱，其經濟影響不可小覷，甚至可能超過2020年。但也有積極的一面，那就是已經積累的經驗使政策應對更加成熟。因此，應儘快控制疫情發展，採取有效措施，努力實現全年經濟發展目標任務。