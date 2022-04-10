女星璟宣演出不少八點檔，在《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》都有演出，璟宣近期並在新戲《一家團圓》飾演千面女郎Lisa，璟宣對觀眾來說已是熟面孔，而璟宣私下則是幸福媽咪一枚，35歲的她離婚將近10年，並育有2個兒子，而璟宣今（10日）早則發文驚喊：「是時候公開我的另一半了」，不過其實是她與大兒子的合照。

璟宣一早發文驚喊：「是時候公開我的另一半了」，不過仔細看照片，其實是她與大兒子合照，璟宣心疼兒子球鞋磨破很多洞，趁著假日帶孩子買新球鞋，而現在讀國二的兒子身高已超過183公分，讓璟宣直呼：「和他走在路上，對於『萌身高差』真的感受滿滿」，璟宣也提到，平時要讓她看起來小鳥依人的機會不太多，璟宣以後還打算，和兒子外出時換自己走人行道內側，讓兒子保護她。

璟宣兒子遺傳媽媽模特兒出身的好基因，璟宣看著自己被兒子身高超越，她也難掩喜悅，母子的眼睛幾乎神複製，讓璟宣開心說：「畢竟最好看的部位要遺傳一下」，網友也紛紛大讚：「兒子好高喔，很帥氣餒」、「好帥～看起來好像兄妹」、「帥兒子跟漂亮媽咪，媽咪年輕哦！」、「會讓人家以為母子是情侶咧」，有網友還說：「這媽媽跟兒子出去會被當女朋友」，釣出瑾宣幽默回應：「這就是我的陰謀」。

璟宣臉書全文。（圖／取材自璟宣 Elissa臉書）

璟宣是模特兒出身，起初在電視台當模特兒，璟宣也因此和前夫相識，璟宣和模特兒男友結婚後，並陸續生下一對兒子，但兩人最後因個性不合而離異，不過璟宣和前夫也保持良好關係，兩人一起照顧兒子，璟宣希望，不要因為離婚就讓孩子覺得少了父母任何一方的愛，而璟宣公開為人母身分後，她人氣不減反增，璟宣也對外界對她的關心和照顧表示感謝。