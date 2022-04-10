湖人明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯生涯傷痛歷史相當驚人，幾乎全身上下都曾受過傷，也讓他很少全勤打滿一整個球季，面對外界嘲弄他是容易受傷的「玻璃身體」，一眉哥接受《ESPN》訪問時反嗆，「別人要摔到我腿上我還能怎麼樣！」

「說句老實話，我的訓練方式絕對是頂級的，」安東尼戴維斯表示，「但我不能控制自己踩到別人的腳，我也沒辦法控制別人摔到我的腿上，這怎麼控制？這並非是我沒控制好自己身材走樣，你們倒是說看看，這些受傷都是我無法控制。」

「從好方面來看，醫生總是告訴我很幸運，假如我夏天不做那些訓練，受傷結果可能更糟，我可能腳踝傷得更重，可能膝蓋韌帶撕裂，所以這些都是我夏天苦練，阻止可能發生災難性結果，」安東尼戴維斯說，「我問心無愧，隨便別人怎麼講。」

其實安東尼戴維斯說得或許沒錯，這些受傷情況都是他無法控制的，但他自從2019年加盟湖人之後，傷痛狀況似乎比待在鵜鶘時期還多，尤其是他在上季缺席36場，本季更是缺陣42場，湖人連兩季「虎頭蛇尾」，他應該要負起很大責任！