立法院「司法及法制委員會」即將審查《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹條例》與《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例》草案，全國教師工會總聯合會今天提出一個反對、兩個要求，堅決反對二次年改，要求政府設計有保障、能永續的新制，再要求啟動撥補、確保舊基金永續。

全教總批評，立法院審查此一攸關新世代公教人權益的重要法案前竟然未先規畫召開任何公聽會就倉促直接送審，他們認為極為不妥，要求朝野嚴肅面對國家重要政策之立法，特別是執政黨的立法院民進黨黨團，應明確支持本周最多只能進入第一次的法案詢答，並且立刻安排立法院召開之公聽會。

全教總理事長侯俊良指出，早在去年下半年全教總就不斷提醒考試院銓敘部儘快公布「112新制」，方便各界提供建言，幾經催促，遲至今年3月才公布新制草案，嚴重壓縮了各界對新制退撫的理性對話與討論空間，為求周妥，全教總強烈建議朝野黨團「先公聽、再審查」，以確保立法品質。

針對112退撫新制，全教總有六點主張：一、要求政府針對確定提撥制（DC）衍生之長壽風險與保障不足做好事先規畫；二、要求在確保新舊基金都永續下，研議現制、制銜接轉軌方案；三、新制成立之「儲金監理會」，應有教師組織代表。

四、新制成立之「儲金管理會」，應以教師組織代表及推薦之學者專家為主體；五、要求雇主善盡提撥責任與義務，應刪除政府只提撥42年的規定；六、DC制變數多，各種投資組合均應給予最低收益保障，以確保新制人員權益。

針對原退撫制度，全教總有三點訴求：一、原退撫基金退休人員調整退休金衍生經費應由政府負給付責任；二、應取消錯誤的年改天花板，並實施公保年金化；三、全教總堅決反對二次年改，要求政府立即啟動逐年撥補，以確保基金永續。