俄烏戰火仍在延燒，為援助烏克蘭難民，波蘭台北辦事處預計4月17日舉辦「為烏克蘭祈福」慈善音樂會，波蘭台北辦事處表示，票房收入扣除必要支出後，將全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用，盼望藉由音樂會的舉辦集結各界愛心，以實際行動幫助烏克蘭。

波蘭台北辦事處在臉書貼文表示，2月24日拂曉，烏克蘭遭受俄羅斯無情砲火侵襲至今超過一個月，逾四百萬人民被迫逃離家園，境內有逾千萬人需要援助和保護，在這生死存亡的艱困時刻，我們應該挺身而出。

由波蘭台北辦事處發起，外交部及文化部指導，台北愛樂文教基金會主辦製作的「為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine」慈善音樂會，即日啓售，預計4月17日下午3點在台北國家音樂廳舉行。

音樂會由青年指揮吳曜宇率領台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，集結國內一流聲樂家及旅台波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）及新生代小提琴家金昫祈，帶來烏克蘭、波蘭經典作品，以及巴伯《弦樂慢板》、佛瑞《安魂曲》選曲及蕭泰然《主禱文》等撫慰人心的作品，共同為烏克蘭及世界和平祝禱祈福。

波蘭台北辦事處表示，這場音樂會除以樂音為烏克蘭加油並緬懷因戰爭離世的逝者外，也盼望藉由音樂會的舉辦集結各界愛心，以實際行動幫助烏克蘭。音樂會全數票房收入扣除必要支出後，也將全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用，期盼一起將來自台灣的愛與祝福傳遞給遠方的烏克蘭人民。