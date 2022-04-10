賭場除養3隻惡犬把風，且有鴿舍瞭望台。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

28人全被帶回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一處職業賭場藏身在高雄大寮農舍內，該賭場為了躲避查緝養惡犬，甚至還有鴿舍瞭望台以及監視器，要到賭場得先經過一大段產業道路，出入時均由遊覽車載送，但警方仍逮到機會攻堅，現場查獲陳姓負責人及賭客一共28人，其中還有小吃部老闆娘，訊後依法處置。

高雄大寮區大寮段一處農舍，疑似有賭場隱身在內，林園分局員警蒐證後向法院聲請搜索票，9日凌晨4點多攻堅，並騎摩托車且關閉車燈靠近賭窟，一開始先將坐在外面把風的男子控制住後，立刻衝進這不到10坪的鐵皮屋內，果真發現裡面擠滿27人，全一臉驚慌。現場查獲1名賭場負責人、1名把風，賭客等共計28人，並查扣天九牌1副及賭資新臺幣2萬2500元、抽頭金3300元等證物。

警方調查，該賭場由58歲的陳姓男子所經營，聘請55歲的莊姓男子把風，且為避免遭取締，選定靠近郊區農田，人煙稀少，要到賭場得先經過一大段產業道路，重點出入時均由遊覽車載送，並且一一量體溫才能進去。賭場還養了3隻惡犬把風，且有鴿舍瞭望台，還在周遭裝設數支監視器，層層關卡規避警方查緝，取締難度甚高，但仍遭警方一舉破獲。

警方發現其中一名女賭客相當眼熟，原來她在大寮區經營小吃部的越南籍婦人，她被帶進警局時不斷抱怨，指稱是因為近期擴大採檢而停業，她無聊才來賭博，沒想到竟被抓。

訊後陳男、莊男等2人依賭博罪嫌，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦，賭客26人則依社會秩序維護法裁處。