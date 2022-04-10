力拚讓全球人口接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的工作迄今兩年，如今許多地區現有的疫苗已經高過需求。然而，收入最高和最低國家之間的疫苗覆蓋率仍天差地遠。

法新社報導，主導「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）的全球疫苗免疫聯盟（GAVI Alliance）8日召開峰會，呼籲撥出更多款項來因應疫苗管道不公的議題。

國際製藥生產聯盟（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA）數據顯示，疫情爆發以來疫苗產量超過130億劑，疫苗施打量則達110億劑。

科學研究組織Airfinity預期今年會再生產90億劑，光是輝瑞大藥廠（Pfizer）就計劃製造40億劑。

然而，IFPMA主席庫恩尼（Thomas Cueni）表示，疫苗需求今年可能跌至60億劑。他告訴法新社：「2021年中以來，全球疫苗的產量即超過全球疫苗需求量，且這項差距還在持續擴大當中。」

他補充表示，到了明年，產量可能比需求量多出13億至31億劑。

許多收入較高國家如今都有供應過剩的情況。截至上個月底，歐洲聯盟（EU）和七大工業國集團（G7）多餘的疫苗達4.97億劑。

由於COVID疫苗保存期限相對短，產量過剩也衍生出白白浪費疫苗的問題。Airfinity表示，疫情爆發以來，有2.41億劑的疫苗過期。

然而，全球仍有數十億的人口尚未接種疫苗，其中許多身在發展中國家。

世界衛生組織（WHO）希望全球7成人口能於7月前完成接種。

但接種紀錄相當不平均。以法國來說，近8成人口已接種兩劑疫苗；但根據牛津大學的數據，非洲大陸僅15%人口完整接種疫苗。

參與COVAX的92個中低收入國家，接種兩劑疫苗的人口平均為42%。

COVAX如今有足夠疫苗可以替這92個國家接種約45%的人口，但其中25國欠缺可有效進行疫苗接種的基礎建設。

儘管全球仍有數十億人連第一劑都還沒打，美國、英國、法國和以色列已經從最高風險人口開始施打第4劑疫苗。

歐盟藥品管理局（EMA）6日也批准對80歲以上長者施打第二劑加強針。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已經出言警告說，疫苗不公恐導致全新且傳染性更強的變異株。

譚德塞警告，「沒有一國可以靠施打加強針來走出疫情。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110410