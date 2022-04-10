53歲蕭姓女子10日上午8時24分開著麵包車行經土城區中華路一段與日和街口，疑因未依號誌指示左轉，與28歲朱姓男子的汽車相撞，波及到路邊9台機車及1台汽車，蕭女目前送往土城醫院，送醫時昏迷，現已無生命危險，朱男僅四肢輕微擦挫傷，雙方均無酒駕，詳細車禍原因仍有待調查釐清。

土城警分局表示，事故現場派遣警力5名疏導後方車流及戒護事故現場，通知清潔人員到場處理散落物及漏油部分，現場遭撞擊的陳姓汽車駕駛無受傷；9部停放機車，將張貼通知單及聯絡車主中。