麵包車疑違規左轉釀禍 與汽車相撞波及路邊10車 12:142022/04/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 53歲蕭姓女子10日上午8時許開著麵包車行經土城區中華路一段與日和街口，疑因未依號誌指示左轉，與28歲朱姓男子的汽車相撞。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 53歲蕭姓女子10日上午8時24分開著麵包車行經土城區中華路一段與日和街口，疑因未依號誌指示左轉，與28歲朱姓男子的汽車相撞，波及到路邊9台機車及1台汽車，蕭女目前送往土城醫院，送醫時昏迷，現已無生命危險，朱男僅四肢輕微擦挫傷，雙方均無酒駕，詳細車禍原因仍有待調查釐清。 土城警分局表示，事故現場派遣警力5名疏導後方車流及戒護事故現場，通知清潔人員到場處理散落物及漏油部分，現場遭撞擊的陳姓汽車駕駛無受傷；9部停放機車，將張貼通知單及聯絡車主中。 #汽車 #麵包車 #台機車 #事故現場 #波及 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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