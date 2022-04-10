當年以「殺很大」廣告走紅並出道的女星郭書瑤(瑤瑤)，可愛稚氣臉龐配上火辣豐滿好身材，讓她成為許多男粉絲心目中的女神，之後她陸續挑戰唱片圈、戲劇圈，都相當成功，尤其近年持續在戲劇方面發展，精采表現有目共睹，推出許多叫好叫座的夯劇，人氣相當高。

充分證明自己演藝實力的郭書瑤，人氣居高不下，但即使工作忙碌，她仍積極經營社群，透過社群分享生活點滴與心情，經常帶來驚喜，她日前在IG貼出多張入浴照，紮起長髮穿著純白色浴袍，嬌小的她身材穠纖合度，展現完美身材比例。

郭書瑤前天(4/8)在IG分享多張生活照，她只穿著白色浴袍，走進以白色與大理石紋打造的簡約浴室，一頭長髮用夾子夾好，露出白皙天鵝頸，其中一張照片，郭書瑤坐在浴缸邊緣，雙腿一勾，從浴袍的開岔處大洩春光，直露大腿根，並凸顯她凹凸有致的好身材，畫面養眼引人遐想。

郭書瑤笑呼：「為什麼很多人都不懂鯊魚夾？？？鯊魚夾+浴袍是最舒服的組合耶～再配上一包沉醉香氛淬香，放鬆模式開啟！」，看上去相當享受泡澡氛圍，而眾人則被她的好身材驚艷，留言區狂刷整排愛心，暴動直呼「好漂亮」、「凹嗚～」、「好美，而且看起來好香喔妳」、「本人比照片可愛」，就這兩張浴袍照，狂吸超過2萬人按讚搶看。