民進黨台中市長徵召人選遲未公布，有意角逐者近日積極表態，卻傳出親綠營人士昨晚出席一場名為「團結、進步、大台中」的餐會，副總統賴清德也到場，且出席者只有蔡其昌上台談話，挺蔡意味濃厚？今早消息曝光後，也有意角逐台中市長的立委何欣純在臉書PO出「當仁不讓」，許多支持者表態力挺。

據了解，這場餐會是由總統府資政沈國榮、李茂盛等台中地方大老邀集，除許多企業界挺綠大老出席，包括台中立委何欣純、張廖萬堅、莊競程、林靜儀也都應邀參加，但對於餐會被指是挺蔡其昌，有綠營人士私下說，這場餐會其實是以賴清德名義邀約，應該算是賴的場子。

有意角逐台中市長的立委何欣純，上午在臉書PO出「當仁不讓」。(摘自何欣純臉書／林欣儀台中傳真)

值得一提的是，前台中市長林佳龍未出席餐會，親龍人士說，林佳龍因當天在高雄有演講，事前就表明無法出席。

與會人士則指，賴清德在餐會中提及，只要台中團結、就能夠贏；而蔡其昌接著上台，也表態他不畏戰、不懼戰，只要黨有需要，一定勇於出征。多數人認為民進黨徵召蔡其昌參選市長似乎態勢明確。

但也有綠營人士認為，明明是以賴清德為名義邀約的餐會，最後卻似乎變成蔡其昌的抬轎大會，似有不妥。同樣有意問鼎百里侯的何欣純一早則在臉書發文「當仁不讓」、「有您的支持」，似意有所指，更有許多支持者留言力挺她參選市長。