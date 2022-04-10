111學年度四技二專技優保送錄取結果日前公告，新北市共有24位優秀學生上榜，較110學年度12位翻倍成長，上榜學生包含新北高工10名、三重商工2名、泰山高中1名、淡水商工1名、瑞芳高工2名、東海高中4名、智光商工2名、能仁家商1名及穀保家商1名，其中多位錄取台科大、北科大及雲科大等指標科大。

新北高工同學賴韋呈在國中時參加技藝競賽，雖然成績不理想，但反而激發他的鬥志，進入新北高工後，經歷重重關卡當上資訊選手。在指導老師陳錫齡主任「時間用在哪裡，成就就在那裡」的勉勵下努力練習，最終在全國菁英競爭下，拿下第51屆全國技能競賽商務設計軟體職類金牌及行動應用開發職類銀牌，同時也獲選110學年度學生組全國技藝績優人員，最終以優異的競賽表現保送國立台灣科技大學機電技優專班。

賴韋呈表示，在訓練過程中看到很多人為了要有一技之長，每天忘寢廢食的訓練，自己也因此受到影響，熱衷於學習技術，感謝師長及學長姐毫無保留的幫助。

淡水商工同學王瑀絢，小時候跟著媽媽種菜而喜愛自然界中的花草樹木，一眼就相中園藝科就讀，也順利在高一取得園藝丙級證照，在老師的鼓勵下參加全國農業類技藝競賽造園景觀職種獲得金牌。對於保送上第一志願國立台北科技大學工業設計系產品設計組，她感性的表示：「爸媽從小就跟我說，希望我能依自己的興趣、走自己的路，他們都會在背後支持我。我相信凡是衷於自己的選擇，就不會留下遺憾！」

智光商工同學蘇昱仁從小由母親扶養長大，國中時對自己的學習成績不滿意，曾一度對學習感到失落，直到高中接觸多媒體設計科，接觸到基礎設計及漫畫課程，啟發對遊戲設計建模的高度興趣。他時常利用課餘時間鑽研各種電繪技法，高三時代表學校參加第51屆全國技能競賽3D數位遊戲藝術競賽獲得銅牌，成為金銀銅牌中唯一的高中生，今年錄取國立雲林科技大學數位設計技優專班。

教育局長張明文表示，新北市首創金手培訓計畫全面培訓、唯一提供最高120萬技藝（能）競賽獎勵金、校校推動證能合一等專案計畫，打造新北技職未來人才方程式。技職學生經過三年的努力，不只技能精進、具備就業即戰力，在升學表現也相當亮眼。將持續培育學子具備實作力、創新力及跨域力，成為國際專業技術人才。