國內本土新冠疫情連3天破3百例，昨天更飆到442例確診，然而有些人被匡列隔離、與確診足跡重疊，有症狀卻快篩陰性，重症醫師黃軒解釋，這是因為打過疫苗對病毒有快速免疫反應，但病毒量未達高峰所以陰性，反而是沒打過疫苗的人，當症狀出現時已經晚了，病毒量已達高峰，容易重症住院，出現高死亡率。

黃軒日前在臉書表示，科學家發現新冠肺炎的症狀分成兩大類，第一類是當人的免疫系統對新冠病毒的侵入不敏感，等到病毒大量破壞體內細胞，才會出現呼吸困難、失去嗅覺，這時病毒量達到尖峰，所以快篩容易陽性。

第二類則是人的免疫系統對病毒侵入敏感，很快產生反應，不用等病毒量到尖峰才發生嚴重症狀，而是輕微的感冒症狀。也因為病毒量未達尖峰，快篩容易呈現陰性。

黃軒表示，而第二類人通常是有接種疫苗者，往往不是等到病毒量到了高點才出現症狀，而是提早在病毒一入侵身體内，就開始以輕症表現，病人會提早去看醫生，也能馬上使用抗病毒藥物治療，所以重症死亡率低，這些人通常過一兩後再去快篩，就會出現陽性。

黃軒表示，反而是未接種疫苗者，由於免疫系統沒有早期發現病毒侵入，等到病毒大量的破壞身體的細胞，這時才出現呼吸困難、失去嗅覺等症狀，這時去看醫生已經太晚，易惡化成重症住院，也有較高的死亡率，例如昨天新增的死亡個案90多歲嬤，沒打疫苗，從發病到確診短短5天就重症離開人世。