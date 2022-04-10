台灣女星林萱瑜，大學時期便曾登上表特版，還被網友封為小陳妍希，後來去上綜藝《康熙來了》爆紅，獲得國民初戀的稱號，近來接演《炮仔聲》、《天之驕女》穩定發展演員事業，最近《驕女》播出完結篇，歷經台8漫長拍攝期終於能夠好好休息。抓住難得空檔，林萱瑜昨日(9)曬出性感深溝照片，讓人看了鼻血直流。

近來林萱瑜由於才剛結束戲劇拍攝，得以好好放鬆身心，前幾日她曾經透露，在她下戲後裝扮都沒特別去花心思，簡單夾起額前瀏海，臉上甚至脂粉未沾，輕鬆披上一件外衣，便是一天的著裝，給人和藹可親的親民感。不料，才過沒幾天，林萱瑜畫上濃妝，身穿白色細肩帶背心，彎腰倒出豐滿雙峰，兩粒渾圓曲線清晰可見，還露出甜美開朗笑容，畫面直逼寫真等級，相當養眼。

林萱瑜辣露胸前春光。(林萱瑜 IG)

林萱瑜辣照的配圖說明，有提到邀請民眾參加二手公益拍賣會，這才揭曉原來難得小露性感，是為了做愛心宣傳拍賣會，美炸的火辣照片引起網友一陣暴動，留言寫下：「這張太犯規嘍」、「好美喔喔喔喔喔」、「萱瑜姐姐超級無敵正女神、超級無敵大漂亮、無敵大性感」、「萱瑜姐姐好漂亮好美 身材很性感」、「超美，笑容好甜」、「姊姊好正」、「大美女」。

稍早，林萱瑜在限時動態分享活動現場，只見她穿起白色透視洋裝，衣服上還有蕾絲裝飾，自信露出超美笑容，瀏海整齊散落在臉上，猶如女神下凡，大飽粉絲眼福，此外她還選擇超近拍攝，卻零死角展示肌膚每一寸，大秀亮麗外表。