女星米可白與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰有過一段5年婚姻，兩人在2019年低調離婚後，米可白把重心轉往戲劇工作，不過米可白近日上節目透露，她還未結束婚姻時，曾被同劇女星狠酸：「難保有一天離婚，她拿不到贍養費」，這一段狠話恰好讓正在廁所的米可白聽到了，讓她直接被氣哭。

米可白日前上《今晚開讚吧》提到，她拍戲曾被同劇女星欺負，原本要換場時，對方卻跟導演要求：「我很累，我想要先休息一下，先叫米可白去拍，米可白最需要賺錢，她現在結婚也難保有一天離婚，她拿不到贍養費。」沒想到這一席話恰好讓正在廁所換衣服的米可白聽到了，讓她直呼：「我真的氣到，我回家就哭了。」

米可白被同劇女星酸「難保有一天離婚，拿不到贍養費」。（圖／取材自今晚開讚吧 Youtube）

米可白被同劇女星酸「難保有一天離婚，拿不到贍養費」。（圖／取材自今晚開讚吧 Youtube）

不只如此，米可白還說女演員曾大遲到一小時，甚至只需要背影入鏡的鏡頭，對方卻在吃東西甚至當場睡覺，讓米可白覺得對方很不敬業。米可白說完對方離譜行徑後，主持人和來賓都拱米可白公布女演員身分，但米可白只給3個線索：還在線上、比她早出道、沒有到資深輩分，並表示一說名字大家都知道是誰，真實身分也引發外界猜測。