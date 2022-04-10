新北市三峽區熊空橋位於熊空溪上游，為紅河谷越嶺古道出入口，登山客及遊客眾多，但因上游集水面積約達700公頃，該處又較為狹窄，每逢大雨時溪水容易暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸損壞，新北市農業局為維護遊客及當地居民通行安全，向中央爭取經費修復護岸，去年底完成約72公尺的修復工程。

新北市農業局表示，護岸修復工程特別保留溪中大石與溪岸大樹，並縮小施工範圍僅針對左岸崩塌進行補強、整治，維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動，以現地取材方式減少材料運輸及混凝土用量同時節能減碳，共減少碳排放量約38噸，施工期間並要求施工單位確實做好工區圍排水，避免溪水混濁，儘量保持溪水清澈，確保下游居民民生用水不受影響。

熊空溪水質清澈、常年有水且生物種類豐富，經生態調查發現有梭德氏赤蛙、鉛色水鶇、白腹遊蛇、明潭吻鰕虎等，為減少對生態的影響，新北市農業局以「就地取材」及「緩坡化」為設計原則，利用崩塌處現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，使生物通行不受阻隔，友善生態環境，同時緩坡化設計也增加通洪斷面，避免溪水滿溢，減少沖刷災害發生。

農業局長李玟表示，近年生態保護意識興起，溪流治理須考量防災及生態兼顧，農業局將生態調查、觀察納入工程執行，規劃時也特別將環境友善作為重要原則，在減免災害的需求下也兼顧生態環境的維護，農業局未來會持續精進，為自然環境永續盡一份心力。