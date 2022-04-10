眾所矚目的屏東第一鮪。(林和生攝)

屏東第一鮪拍破紀錄，每公斤1萬100元拍出。(林和生攝)

2022年屏東第一鮪拍賣會10日上午在東港魚市場熱鬧展開，由琉球籍漁船「榮漁滿號」捕獲的第一鮪秤重後，由屏東縣長潘孟安宣布重達210公斤，最終由佳珍海鮮餐廳業者蕭受發以每公斤1萬100元、破紀錄價格標下，總價高達212萬1000元，這也宣告屏東黑鮪魚文化觀光季正式展開。

潘孟安開心表示，今年屏東第一鮪是史上第三早捕獲，且每尾所捕獲的黑鮪魚都有身分證，遵守國際規範，捕撈限船限量管理，珍惜漁業資源，就是要讓台灣漁業能夠永續發展。

屏東黑鮪魚文化觀光季將地方產業、文化、觀光等資源整合，是全台最長壽的產業節慶活動，成功讓屏東走向國際，把屏東的美食、特產、觀光整合推廣出去，帶動東港、小琉球等周邊產業發展。

「榮」船1日出港作業，5日下午4時許在北緯22度16分、東經119度45分捕獲這尾黑鮪魚，船長陳金平指出，當發現捕獲黑鮪魚時，見魚眼及皮膚光澤清澈、尾鰭鮮豔，加上目測重量約在200公斤，直覺有機會拿下今年第一鮪 ，在通報後火速返港，途中心情既緊張又興奮。

37歲陳金平是琉球鄉人，有15年從漁資歷，過去與父親一同討海時 ，就曾與第一鮪失之交臂，如今拿下這項榮耀，他興奮地說「真的很開心！」

今年標下第一鮪的蕭受發，這已是屏東黑鮪魚文化觀光季拍賣21次來，第11次標得第一鮪，以今年價格計算，每片生魚片要賣800至1000元才符合成本，但他說，主要給辛苦討海人鼓勵，因此，還是會以市價販售，也向全台宣告，東港黑鮪魚季已經開始。