上海疫情持續，今（10日）大陸外送平台「京東」集團副總裁王文博表示，對於民眾擔心「買不到物資」的問題，團隊聚焦民生物資，重點加大食品、嬰幼兒用品、藥品等物資的供應力度，並調配了首批約2000名外送員，為上海一線提供運營保障和物資派送服務。

今上午10點，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝、上海市大數據中心副主任朱俊偉、王文博、「餓了麼」資深副總裁肖水賢講解上海市疫情防控最新情況。

針對民眾急需的食品、嬰幼兒用品、藥品等供應方面是否充足，在封控期間，能否及時配送到市民手裡？王文博回應，自己是京東華東地區負責人，近期一直在上海。對於封控期間，市民線上購物的種種擔心，他深有體會。

他說，大家最最擔心的是「買不到」、「難買到」，尤其是主副食品和生活必需品，團隊聚焦民生物資，重點加大食品、嬰幼兒用品、藥品等物資的供應力度。透過緊急全大陸調撥，目前首批重點保障物資已通過京東物流專人專車運抵上海。包括超8萬件嬰幼兒物資，比如嬰幼兒奶粉、紙尿褲，超10萬件藥品及防疫物資，還有10噸來自新疆的羊肉等。除了送達消費者手中，部分奶粉還送到上海兒童醫學中心，用於保障「親子方艙醫院」收治的嬰幼兒需求。

後續，京東將繼續捐贈、配送親子方艙醫院所需的嬰幼兒配方乳粉和紙尿褲等物資。

同時京東健康上線「藥品求助登記平台」，截至4月9日已收到上海市3.7萬條慢性病患者的用藥求助資訊，團隊透過京東大藥房等自有渠道及合作門店配送等，努力滿足患者的用藥需求。

王文博書，京東物流加大運力投入並大量使用智能物流技術提高效率，調配了首批約2000名外送員，為上海一線提供運營保障和物資派送服務，同時調運最新的第五代無人智能快遞車，在封控區域展開無接觸配送。後續還將持續追加無人車。

目前，京東集團已加入全市保供體系，作為以供應鍊為基礎的技術與服務企業，將切實擔起新型實體企業社會責任，依托京東集團的供應鏈基礎設施，充分發揮自身優勢，全力以赴投入到上海抗疫保供工作。