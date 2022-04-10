富邦悍將連2天都與對手打到延長賽才分出勝負，牛棚戰力消耗不少，10日作出球員異動，今年改披藍袍的威迪茲提前在一軍出賽，此役將中繼上場。

富邦前天與中信兄弟戰到11局才靠陽耀勳生涯首支再見安打，拿下新球季首勝，昨天與味全龍則是打到10局吞敗，連2天消耗不少牛棚戰力，富邦也將昨天中繼2局的歐書城下放二軍，拉上威迪茲。

威迪茲8日在二軍面對兄弟，中繼1.1局用24球，投2次三振，被敲3支安打失1分。總教練丘昌榮原本希望威迪茲能在下周上一軍，但今天提前亮相，他解釋原因，「之前是說8號投完後看他狀況，那天投手教練有打電話來回報，加上這幾天延長賽牛棚也比較消耗，所以讓他提前在一軍出賽。」

威迪茲今天預計中繼出賽，至於下周是否加入先發輪值？丘總說：「原則上不會，下周我們也只有3場比賽。」至於腿部拉傷的郭俊麟下周也還不確定是否能歸隊。威迪茲則表示，自己從出關到二軍出賽，自評狀況很好，「不管是中繼、先發我都可以全力配合。」他也說，不論是碰上哪支球隊，自己都會全力以赴、平常心去對決。」

而富邦開季出賽5場僅拿下1勝，最主要原因就在於打擊無法有效串連，今天先發打線也做出微調，洋炮霸帝士從板凳出發，換上林益全先發上陣。