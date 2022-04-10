國民黨立法委員江啟臣（右）10日陪同黃子哲（右2）、詹為元在士北、松信聯合拜票，江啟臣在士林華榮市場掃街拜票時，拿起琵琶教現場民眾怎麼撥琵琶，然後與黃子哲兩人相互餵食琵琶。（鄧博仁攝）

國民黨立法委員江啟臣（中）10日陪同黃子哲（後）、詹為元（前）在士北、松信聯合拜票，江啟臣先到士林華榮市場掃街拜票，再到松山草埔市場陪詹為元拜票。圖為松山草埔市場拜票情形。（鄧博仁攝）

國民黨立法委員江啟臣（中）10日陪同黃子哲（右）、詹為元（左）在士北、松信聯合拜票，江啟臣先到士林華榮市場掃街拜票，再到松山草埔市場陪詹為元拜票。（鄧博仁攝）